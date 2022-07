Grammy Latino: CEO vem ao Brasil em busca de maior aproximação

Empossado há pouco mais de um ano como CEO da Academia Latina da Gravação, o mexicano Manuel Abud vem ao Brasil pela primeira vez como executivo desse cargo para implementar ações do Grammy Latino, uma das premiações mais importantes do mundo da música. Uma delas é promover um espetáculo recém-gravado para o projeto Acoustic Sessions, do qual participaram as cantoras brasileiras Luísa Sonza, Manu Gavassi, Agnes Nunes, Paula Lima e Giulia Be. O objetivo disso é mostrar ao mercado latino a música feita no Brasil – o público verá o resultado final, em outubro, quando o especial entra na página da Academia no Facebook.

Leia Também Grammy terá prêmio para compositor do ano

Ex-executivo de um canal hispânico nos EUA, Abud afirma, em entrevista ao Estadão, que quer se aproximar mais dos criadores de música brasileiros e diz que o Grammy Latino, que chega à sua 23.ª edição, está aberto à diversidade.

O que pretende conversar com artistas e empresários nesta visita ao Brasil?

Venho, sobretudo, para ouvir a comunidade brasileira, saber como podemos fazer um trabalho melhor de servir a essa comunidade. Minha intenção é criar pontes de entendimento com os criadores de música no Brasil. Gostaria que a Academia se aproximasse da comunidade brasileira.

É também aproximar a música brasileira do mercado latino em geral?

A música brasileira sempre foi fonte de inspiração e pilar fundamental na música latina. Das nossas 53 categorias, oito são dedicadas à música em português.

Há quem critique as categorias especialmente brasileiras do Grammy Latino, porque segmentam a música do Brasil, isolando-a das categorias principais. O que pensa disso?

Nossos comitês estão avaliando continuamente as categorias para garantir que representem a evolução da música. A música não é estática, nossas categorias também não são.

Recentemente, a cantora brasileira Anitta alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard, mas cantando uma música em espanhol. O senhor entende que existe uma barreira linguística nos mercados latino e internacional?

A música transcende a linguagem, é um sentimento, uma linguagem universal e essa identidade compartilhada nos une. Mas, sejamos honestos, é sempre mais fácil de se conectar com um público em seu idioma nativo.

Quando falamos de novos artistas, falamos também de maior diversidade, não só sobre ritmos mas também questões de gênero. Como o Grammy vê esse debate?

A diversidade é definitivamente fundamental. Este ano identificamos e implementamos uma estratégia que chamamos internamente de “os 4 Gs” e a aplicamos a tudo que fazemos para promover a diversidade. Os quatro Gs são “gênero musical”, “gênero de preferência ou orientação sexual”, “geografia” e “geração (idade)”.