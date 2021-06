Grammy Latino 2021 será celebrado de forma presencial em Las Vegas

De volta à normalidade para a grande festa da música latina: o Grammy Latino regressará este ano a Las Vegas, nos Estados Unidos, para celebrar uma cerimônia presencial.

A Academia Latina da Gravação confirmou nesta quinta-feira, 17, que entregará seus prêmios em 18 de novembro de 2021, após um ano em que teve que se adaptar às circunstâncias da pandemia com uma cerimônia que conectou com cidades ao redor do mundo, como Madri, Buenos Aires e Miami.

"A música nos deu forças para receber de volta nossa invencível comunidade de amantes da música latina em Las Vegas", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente da Academia Latina.

Embora a maioria das restrições sanitárias tenha sido levantada nos Estados Unidos graças à campanha de vacinação em massa, a organização anunciou que vai estar atenta aos desenvolvimentos e, desta forma, garantir a segurança de todos os participantes.

As indicações para a 22ª edição da premiação serão anunciadas no dia 28 de setembro.

A última edição do Grammy Latino foi organizada em novembro do ano passado com uma cerimônia em formato reduzido onde foi reconhecido o trabalho dos profissionais da saúde no combate à pandemia.

O evento foi apresentado pelo cantor porto-riquenho Víctor Manuelle, a atriz e ativista mexicana Yalitza Aparicio e a atriz, cantora e modelo mexicana Ana Brenda Contreras.