Grammy 2021: acompanhe a cobertura da premiação no Twitter do Estadão

A 63.ª edição do Grammy, premiação mais importante da indústria musical, acontece na noite deste domingo, 14. Os principais prêmios, como Álbum, Gravação e Música do Ano serão anunciados a partir das 21h (horário de Brasília) em um programa que, pela primeira vez, não contará com a presença de uma plateia por conta das medidas de proteção contra o novo coronavírus. A transmissão no Brasil será feita pelo canal pago TNT. Durante a noite, o colunista do Estadão Murilo Busolin e os repórteres João Abel e Carla Menezes vão comentar os principais momentos no Twitter do jornal.

Boa parte dos prêmios é anunciada antes do programa ao vivo. A cantora Beyoncé, que lidera o ranking de indicações deste ano com a presença em nove categorias, já garantiu dois gramofones: por Melhor Performance de Rap com "Savage" em parceria com Megan Thee Stallion e Melhor Videoclipe por "Brown Skin Girl". A artista divide este segundo prêmio com a filha, Blue Ivy, que participa do clipe. A menina, de apenas 9 anos, se tornou a segunda mais jovem a ganhar um Grammy.

Confira as principais categorias e os vencedores (em negrito):

Álbum do ano

Jhene Aiko, Chilombo

Black Pumas, Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay, Everyday Life

Jacob Collier, Djesse Vol. 3

Haim, Women In Music Pt. III

Dua Lipa, Future Nostalgia

Post Malone, Hollywood's Bleeding

Taylor Swift, Folklore

Gravação do ano (melhor canção)

Beyoncé, Black Parade

Black Pumas, Colors

DaBaby featuring Roddy Ricch, Rockstar

Doja Cat, Say So

Billie Eilish, Everything I Wanted

Dua Lipa, Don't Start Now

Post Malone, Circles

Megan Thee Stallion com Beyoncé, Savage

Música do ano (composição)

Beyoncé, Denisia Andrews, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim Kaydence Krysiuk e Rickie Caso Tice, Black Parade

Roddy Ricch e Samuel Gloade, The Box

Taylor Swift e Aaron Dessner, Cardigan

Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk e Billy Walsh, Circles

Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa e Emily Warren, Don't Start Now

Billie Eilish e Finneas O'Connell, Everything I Wanted

HER, Dernst Emile II e Tiara Thomas, I Can't Breathe

Julia Michaels e JP Saxe, If The World Was Ending

Melhor artista revelação

Megan Thee Stallion

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Ingrid Andress

Melhor álbum de pop vocal

Justin Bieber, Changes

Lady Gaga, Chromatica

Dua Lipa, Future Nostalgia

Harry Styles, Fine Line

Taylor Swift, Folklore

Melhor álbum de rap

Nas, Kings Desease

D Smoke, Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist, Alfredo

Jay Electronica, A Written Testimony

Royce Da 5'9", The Allegory

Melhor álbum de R&B

John Legend, Bigger Lover

Ant Clemons, Happy 2 be Here

Giveon, Take Time

Luke James, To Feel Love/D

Gregory Porter, All Rise

Melhor álbum de música alternativa

Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters

Beck, Hyperspace

Phoebe Bridgers, Punisher

Brittany Howard, Jaime

Tame Impala, The Slow Rush

Melhor álbum de Rock

The Strokes, The New Abnormal

Fontaines DC, A Heroe's Death

Grace Potter, Daylight

Sturgill Simpson, Sound & Fury

Kiwanuka, Kiwanuka

Melhor música de Rock

Brittany Howard, Stay High

Fiona Apple, Shameika

Tame Impala, L ost in Yesterday

Phoebe Bridgers, Kyoto

Big Thief, Not

Melhor performance pop em duo/grupo

Lady Gaga feat Ariana Grande, Rain On Me

Taylor Swift feat Bon Iver, Exile

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, Un Dia

Justin Bieber feat Quavo, Intentions

BTS, Dynamite

Melhor videoclipe