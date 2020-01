Grammy 2020: Beyoncé, Lady Gaga e Michelle Obama já garantiram prêmios

Os primeiros vencedores do Grammy de 2020 já estão sendo anunciados no site e nas redes sociais da organização. Beyoncé, Lady Gaga, Michelle Obama e Lil Nas X já garantiram neste domingo, 26, suas estátuetas para colocar nas estantes de prêmios.

Beyoncé venceu por Melhor Filme Musical com Homecoming, que é dirigido pela própria estrela da produção e por Ed Burke, e produzido por Steve Pamon e Erinn Williams.

Lady Gaga foi reconhecida por Melhor Canção Escrita Para Mídia Visual com I'll Never Love Again, que foi interpretada por ela e Bradley Cooper. A música também foi composta por Natalie Hemby, Hillary Lindsey e Aaron Raitiere. Gaga bateu Beyoncé que concorria com Spirit.

Michelle Obama venceu em Melhor Álbum de Palavras Faladas (Inclui Poesia, Audiobook e Storytelling) por seu audiobook Becoming, que no Brasil foi narrado por Maju Coutinho.

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus foram os ganhadores de Melhor Video Musical com o clipe de Old Town Road.

