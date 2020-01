Grammy 2020: Billie Eilish se consagra com o prêmio de Álbum do Ano

Billie Eilish se consagrou como o nome da noite no Grammy 2020 com prêmio de Álbum do Ano reconhecendo seu trabalho por When We All Fall Asleep, Where Do We Go? que foi gravado em seu próprio quarto.

Ao receber a estatueta, a cantora vencedora agradeceu a concorrente Ariana Grande: "Obrigada, Thank You, Next! me ajudou". Bon Iver, Lana Del Rey, H.E.R., Lil Nas X, Lizzo e Vampire Weekend também concorriam na categoria.

"Estamos confusos, mas gratos", disse Finneas, irmão de Billie que coordenou o álbum.

Em sua estreia no Grammy a jovem de 18 anos correspondeu às expectativas e foi vencedora nas categorias Gravação do Ano, Álbum do Ano, Artista Revelação, Música do Ano, Álbum Pop Vocal e Engenharia de Álbum Não-Clássico.

No palco da premiação Eilish cantou a triste música When the Party’s Over, um de seus grandes hits, com um vídeos com quase 500 milhões de acessos. Aliás, o disco premiado é composto por canções depressivas que resultaram em videoclipes curiosos e perturbadores que fazem sucesso entre os adolescentes.

Quem quiser conferir a música pop e eletrônica de Billie Eilish pode garantir um ingresso para o show que a artista fará no Brasil em maio.