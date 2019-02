Grammy 2019: Dolly Parton é homenageada por Miley Cyrus e Katy Perry

Além de entregar prêmios para o melhor da música no ano que passou, o Grammy entregou, em sua 61ª edição, um troféu especial para um dos maiores nomes da música country americana, a cantora Dolly Parton na noite deste domingo, 10.

Parton, de 73 anos, subiu ao palco para receber o prêmio de "Pessoa do Ano", uma homenagem por sua longa carreira, que começou em 1967 ainda na dupla Porter Wagoner.

A cantora fez um show com alguns dos seus maiores sucessos, e em parceria com grandes nomes da música atual. Com Katy Perry e Kacey Musgraves, cantou Here You Come Again. Com Miley Cyrus, sua afilhada, cantou Jolene. Em seguida, subiu ao palco Kenny Rogers para cantar com as duas Islands in the Stream. Com Willie Nelson e Brandi Carlisle, Dolly cantou It's All Wrong. Logo após, a banda Little Big Town ajudou em Do I Ever Cross Your Mind. Ao final, com todos no palco, foi a vez do clássico 9 to 5.

Dolly Parton já recebeu, ao longo da carreira, 47 indicações ao Grammy. Venceu oito, incluindo o de melhor música country por 9 To 5, em 1981.