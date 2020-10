Gilberto Gil fala do primeiro disco da carreira em nova série digital do Sesc Pinheiros

Gilberto Gil estreia a série Muito Prazer, Meu Primeiro Disco, realizada pelo Sesc Pinheiros, neste sábado, 3, às 18h, e exibida nas redes sociais do Sesc (YouTube do Sesc Pinheiros e na plataforma do Sesc Digital). Com curadoria do crítico e pesquisador Zuza Homem de Mello e do jornalista Lucas Nóbile, terá apresentação da jornalista Adriana Couto.

Entrevistado por Adriana, Zuza e Lucas, Gil fará um mergulho em seu primeiro álbum, Louvação, de 1967, lembrando de histórias relacionadas ao trabalho, o processo de produção dele na época e comentará as faixas.

A proposta do projeto Muito Prazer, Meu Primeiro Disco é que, a cada edição, um grande nome da MPB revisite o primeiro álbum de sua carreira. Além da entrevista, fica disponível um texto crítico sobre o disco assinado pelos curadores.