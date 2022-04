Gilberto Gil e Marisa Monte são destaque de festival na Itália

A música brasileira será uma das principais protagonistas da edição deste ano do festival Umbria Jazz, que ocorrerá de 8 a 17 de julho, na cidade de Perúgia, na Itália. Entre os artistas brasileiros que participarão do evento, que é um dos festivais musicais mais célebres da Itália, estão Gilberto Gil e Marisa Monte.

Os dois compositores vão se apresentar em Perúgia no dia 9 de julho. No show deste ano, Gilberto Gil, de 79 anos de idade, estará cercado no palco pelos filhos e netos.

Outro brasileiro que vai se apresentar no Umbria Jazz é o brasiliense Pedro Martins, vencedor de uma competição de guitarra no prestigiado Montreux Festival, na Suíça. Uma das grandes novidades do evento é o retorno da cantora norte-americana Dee Dee Bridgewater, que vai compartilhar o palco com a banda Incognito.