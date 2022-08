Gilberto Gil é confirmado no Coala Festival; veja todas as atrações e horários

O Coala Festival anunciou nesta sexta, 12, o nome Gilberto Gil como uma das atrações de sua oitava edição no lugar de Alcione que precisou cancelar sua apresentação por causa de uma cirurgia que fez na coluna. Evento será realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e terá ainda Djavan, Mayra Andrade, Liniker e Tasha & Tracie e encerramento com Maria Bethânia, entre as atrações.

Para esta apresentação, Gilberto Gil terá ao seu no lado Bem Gil (guitarra e baixo), Guilherme Lírio (guitarra e baixo), Marcelo Costa (bateria) e Flor Gil (teclado e voz). “Ter o Gilberto Gil nesta edição de retomada é bastante simbólico. Ele esteve com a gente em nossa quinta edição e também no Coala VRTL, transmissão que fizemos durante a pandemia”, afirmou Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival, no material enviado para a imprensa.

Confira os horários do Coala Festival 2022:

16 de setembro

14h - abertura dos portões

14h: Gustavo Treze

14h40 - Tasha & Tracie

15h20 - Eunãotodoido

15h55 - Liniker

16h45 - Peroli

17h20 - Gilberto Gil

18h20 - Deekapz

18h55 - Mayra Andrade

19h50 - KL Jay

20h25 - Djavan

17 de setembro

11h - abertura dos portões e DJ set da curadoria

13h - Vitória Nicolau

13h30 - Rachel Reis

14h10 - Odara Kadiegi

14h45 - Ana Frango Elétrico

15h25 - DJ Tudo

16h - Alceu Valença

17h - Brime

17h35 - BK’

18h20 - Ubunto

18h55 - Bala Desejo

19h50 - Tata Ogan

20h25 - Gal Costa part. Rubel e Tim Bernardes

18 de setembro

11h - abertura dos portões e DJ set da curadoria

12h30 - Liz Tibau

13h315 - Chico Chico e Juliana Linhares

14h00 - Miria Alves

14h35 - Nego Bala

15h20 - DJ Diaz

15h55 - Marina Sena

17h20 - Rodrigo Amarante

18h10 - Cinara

18h45 - Black Alien

19h40 - Discopédia

20h25 - Maria Bethânia

Serviço

Coala Festival 2022

Data: 16, 17 e 18 de setembro

Local: Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda

Ingresso avulso - Sexta-feira - 16 de setembro (terceiro lote)

Meia-entrada: R$ 105

Ingresso solidário: R$ 160

Inteira: R$ 210

Tipos de Ingressos:

Passe Coalático: Válido para os dois dias do Coala FSTVL©? 2022

Inteira: Válido apenas para o dia escolhido

Meia-entrada: Válido apenas para o dia escolhido (obrigatória a apresentação do documento comprobatório ao direito a meia-entrada na entrada no evento).

Ingresso Solidário: Válido apenas para o dia escolhido (obrigatória a entrega de 1 kg de alimento não-perecível na entrada do evento)