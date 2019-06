Gilberto Gil apresenta seu novo show, 'Ok Ok Ok', no Rio

Em turnê desde o ano passado com seu mais recente disco, o afetivo Ok Ok Ok, Gilberto Gil faz show neste sábado, 15, às 21h, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro - e no dia 22, volta a São Paulo, no Tom Brasil.

No repertório da apresentação, a proposta do cantor e compositor é levar à plateia o universo do novo trabalho, em diálogo com os clássicos de sua carreira.

Gil abre o show com uma nova safra de composições, como Ok Ok Ok, Quatro Pedacinhos e Sereno. Também do álbum Ok Ok Ok, Uma Coisa Bonitinha vem na sequência, mas é fruto de uma antiga parceria de Gil com João Donato.

“Já tínhamos começado há muito tempo. O (produtor e pesquisador) Marcelo Fróes, que é um garimpador de coisas, achou uma fita de 20, 30 anos atrás, em que esboçávamos a composição de uma música, mas não terminamos. Ele me deu essa fita, e eu lembrei: 'Fazia muito tempo que a gente não tinha uma colaboração'. Então, resolvi terminar a canção. Fiz mais duas ou três estrofes para canção e chamei ele para a gente gravar”, contou Gil, em entrevista ao Estado na época do lançamento do disco, no ano passado.

No set list, Uma Coisa Bonitinha liga-se a Lugar Comum, uma outra parceria de Gil e Donato, que entrou no disco Lugar Comum, de João Donato, em 1975. Das canções que faziam parte do LP, 12 delas foram assinadas pelos dois.

Depois, Gil encadeia homenagens em Lia e Deia e Yamandu, também composições novas: a primeira é dedicada à atriz Maria Ribeiro e à jornalista Andréia Sadi, e a segunda, ao virtuoso violonista Yamandu Costa. Entre as duas músicas, está o clássico Pai e Mãe.

O músico também passeia por outras novas canções, como Jacintho, Sol de Maria e Na Real, e revisitou outras músicas de sua obra, como a emocionante Se Eu Quiser Falar Com Deus e Marginália II, tirada do emblemático álbum de 1968.

Ainda há os momentos em que Gil assume o papel de intérprete apenas, como em Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza, e Maracatu Atômico, composição de Nelson Jacobina e Jorge Mautner dos anos 1970 – que, duas décadas depois, ganhou ressignificação na versão de Chico Science & Nação Zumbi.

De volta ao disco Ok Ok Ok, parte de seu repertório foi feito por Gil durante o processo de tratamento e recuperação de insuficiência renal. Foi também um período em que ele se viu cercado da família e dos amigos. “Sem dúvida, (é o trabalho) mais explicitamente afetivo, porque tive de trazer a afetividade para as denominações familiares, filhos, netos, bisneta”, avaliou.

Foi um disco realizado num momento específico na vida dele, de tratamento e recuperação. “Acho que ele é muito influenciado por isso, são pelo menos 4 ou 5 canções que tratam do assunto, das relações com a medicina, com as doenças, com as dificuldades do envelhecimento.”

Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro. Ingressos: R$ 140 a R$ 260.