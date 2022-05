Gilberto Gil anima público no palco do Mita Festival

O cantor Gilberto Gil empolgou seus fãs no fim da tarde deste sábado, 14, ao se apresentar no Mita Festival, em São Paulo, com seu show Gil In Concert.

O cantor, que celebra 80 anos de vida em 26 de junho, segue na ativa e participando de grandes festivais - além do Mita, sua presença no Rock In Rio está confirmada para 4 de setembro, quando se apresentará ao lado de filhos e netos.

Depois do show de Gil ainda se apresentam neste sábado Tom Misch (18h35) e Rüfüs du Sol (20h). Ao longo do dia, já passaram pelo palco Day e Lucas Silveira, Xênia França, Black Alien, Luedji Luna e Marina Sena. O evento ocorre entre hoje e amanhã na Spark Arena, e nos dias 20 e 21 de maio no Rio de Janeiro. Os ingressos variam de R$ 375 a R$ 750.

Senhoras e senhores, Gilberto Gil ❤️ pic.twitter.com/a5IpUxABQt — Gustavo Gobbi (@GobbiGustavo) May 14, 2022

Confira a programação dos shows de domingo (15)

12h - Jean Tassy

12h45 - Coruja BC1 convida Larissa Luz

13h35 - Letrux

14h25 - Heavy Baile

15h20 - Liniker

16h15 - Marcelo D2

17h10 - Two Door Cinema Club

18h35 - Matuê

20h - Gorillaz

Mita Festival

Abertura dos portões: 11h

Horário dos shows: a partir das 12h

Local: Spark Arena - Av. Manuel Bandeira, nº 360, Vila Leopoldina

Classificação etária: acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.