Gil faz um grande samba com a ideia de 'Refloresta'

Gilberto Gil divulgou ontem uma canção nova, uma rara criação, a primeira sua inédita feita desde o início dos tempos da pandemia, em março de 2020. A música é um samba e se chama Refloresta, com a participação sutil e delicada de uma instrumentação armada pelo filho Bem Gil na guitarra e no sintetizador e de seus também herdeiros do grupo Gilsons, o snetos Francisco Gil na guitarra e na voz; João Gil no baixo e cavaquinho; e José Gil na bateria, percussão e samples.

A canção é uma encomenda de justa causa feita por Lélia Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado, líderes do Instituto Terra, uma ONG que preza pela preservação do meio ambiente. Espalhar a ideia do reflorestamento urgente e combater ao mesmo tempo o desmatamento é sua maior preocupação. Gil inspirou-se logo e fez uma canção à altura de seus grandes sambas, desenvolvendo a ideia dos “res” que já renderam a ele toda uma trilogia de álbuns: Refazenda (1975), Refazela (1977) e Realce (1979). A "refloresta" poderia ser tema de um quarto álbum, tamanho o arco criativo que faz abrir sobre a obra do baiano. Vale citar a condução primorosa do vídeo (em tempos de se trabalhar com a limitação de gravações) nas mãos da diretora Ivi Roberg e na produção de Piloto.