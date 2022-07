Gil, Caetano e Paulinho inspiram coleção 'Oitentões' em streaming

A plataforma Curta!On lançou a coleção 80tentões, uma seleção de produções que abarcam a obra de músicos brasileiros recém-chegados à faixa etária.

Leia Também Gilberto Gil completa 80 anos; relembre momentos de sua carreira

Para os fãs de Gilberto Gil, há Tempo Rei (1996), que mostra o retorno do cantor a Ituaçu, cidade baiana onde nasceu e ficou décadas sem visitar, e também Kaya N’Gan Daya, gravação de um show do cantor na capital paulista em 2001.

A série 101 Canções que Tocaram o Brasil, apresentada por Nelson Motta, revê a evolução musical do País ao longo de 13 episódios. Em alguns deles, como O Caldeirão Musical e Nada Será Como Antes, há foco em nomes marcantes da MPB nos anos 1960 e 1970. O período entre 1967 e 1969 também é tema do filme Tropicália (2012), retrato do movimento cultural repleto de imagens de arquivo.

Já O Mistério do Samba (2008) documenta histórias da velha-guarda da Portela, e até mostra versões de músicas dos anos 1940 nunca antes gravadas. Além de Zeca Pagodinho, o documentário conta com participação de Paulinho da Viola, que chega aos 80 em novembro.

Milton Nascimento, que recentemente anunciou a aposentadoria dos palcos, pode ser visto em A Sede do Peixe (1997), especial que mostra momentos descontraídos e musicais de sua carreira, e também no episódio que leva seu nome na série Musicalmente na América Latina (2020).

O Curta!On está disponível na plataforma Now e também no site próprio, que permite um período teste de sete dias grátis para novos assinantes.