Genesis fará os três 'últimos shows de todos os tempos da banda' no Reino Unido

A histórica banda de rock progressivo Genesis remarcou três shows no espaço O2, em Londres, para os dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem. A apresentação no país de origem do grupo, parte da turnê que quebra o jejum de 14 anos de afastamento dos músicos, havia sido remarcada por duas vezes por causa da pandemia. Antes do início da turnê, Phil Collins disse que serão “os últimos shows do Genesis de todos os tempos”.