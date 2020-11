Gal Costa lança duetos com Rodrigo Amarante e Zeca Veloso que fazem parte de novo disco

Gal Costa lança nesta sexta-feira, 13, duas das 10 faixas que farão parte de seu próximo disco de estúdio, que vão trazer duetos da cantora com artistas de outras gerações em regravações de clássicos de sua carreira.

Os primeiros singles, já disponíveis nas plataformas de streaming, são Avarandado (Caetano Veloso), com Rodrigo Amarante, compositor e vocalista da banda Los Hermanos; e Nenhuma Dor (Caetano Veloso e Torquato Neto), com o músico Zeca Veloso, filho do amigo-irmão Caetano.

Fazem parte também do projeto, provisoriamente intitulado Gal 75, Criolo, Rubel, Seu Jorge, Silva, Tim Bernardes e Zé Ibarra, além do português António Zambujo e do uruguaio Jorge Drexler. As outras canções serão lançadas aos pares, até janeiro de 2021. O disco ganhará ainda versão física, em LP e CD, em fevereiro, pela Biscoito Fino.

O disco faz parte das comemorações pelos 75 anos de Gal Costa, que ela completou em 26 de setembro.

Gal falou sobre o álbum ao Estadão, em setembro, dias antes de apresentar sua live de aniversário. “Era um projeto que a gente já vinha pensando, eu junto com o Marcus (Preto). Tinha até já algumas bases gravadas, mas, com a pandemia, esse projeto acabou ficando mais forte. As pessoas têm se ligado mais em artistas da minha geração, em canções do passado, que estão ligadas ao inconsciente emocional das pessoas. Então, acho que isso se fortificou mais”, disse a cantora, na época.

Ouça os dois singles: