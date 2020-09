Gal Costa comemora 75 anos; veja as músicas mais tocadas

Gal Costa sobe ao "palco virtual" da pandemia neste sábado, 26 de setembro, dia em que celebra 75 anos, a partir das 22h, em uma live com transmissão da TNT, tanto na televisão quanto no canal da emissora no YouTube para toda a América Latina.

“Muita gente tem feito live. Eu vi a do Gil, do Caetano, da Fafá de Belém, vi algumas, e acho que é bem legal fazer", disse a cantora ao Estadão, no dia 12 de setembro. "Então, para mim, não é difícil. Não tenho que estar no palco para cantar. Sei que também é uma oportunidade que você tem de levar às pessoas um pouco de música. Na verdade, é um grande alento para elas. Música é um bálsamo para a alma: não só para quem faz, como eu, como também é para as pessoas que ouvem, que gostam. Para mim, é mais do que importante fazer essa live. E é uma nova maneira de se comunicar com o público num momento difícil como este.”

Nesta sexta-feira, 25, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) compartilhou um novo levantamento que mostra dados da carreira de 55 anos da cantora, uma das principais vozes do Brasil de todos os tempos, bem como das suas canções mais executadas em rádios e festas nos últimos cinco anos. No total, são 1.015 gravações no seu trabalho até agora, de diversos compositores (veja abaixo a lista dos seus preferidos).

O Ecad listou as 20 mais executadas de 2015 a 2019. Na liderança, Um Dia de Domingo, seguida por Chuva de Prata, Sorte, Quando Você Olha Pra Ela e Festa do Interior, que completam o top 5.

Ainda segundo o Ecad, nos últimos cinco anos, Gal teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio e TV.

Ranking de compositores mais gravados por Gal Costa

Posição Autor 1 Caetano Veloso 2 Gilberto Gil 3 Tom Jobim 4 Chico Buarque 5 Dorival Caymmi 6 Vinicius De Moraes 7 Ary Barroso 8 Djavan 9 Erasmo Carlos 10 Jorge Ben Jor 11 Nando Reis 12 Roberto Carlos 13 Milton Nascimento 14 Ronaldo Bastos 15 Waly Salomão 16 Joao Donato 17 Rita Lee 18 Edu Lobo 19 Jards Macalé 20 Carlos Rennó

Ranking das músicas gravadas por Gal Costa mais tocadas nos últimos cinco anos

(Nos principais segmentos de execução pública: Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Um dia de domingo Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas 2 Chuva de prata Ronaldo Bastos/Ed Wilson 3 Sorte Celso Fonseca/Ronaldo Bastos 4 Quando você olha pra ela Mallu Magalhães 5 Festa do interior Abel Silva/Moraes Moreira 6 Baby Caetano Veloso 7 Azul Djavan 8 Meu bem meu mal Caetano Veloso 9 Balance Braguinha/Alberto Ribeiro 10 Nada mais Ronaldo Bastos/Stevie Wonder 11 Açaí Djavan 12 Dom de iludir Caetano Veloso 13 Hino do sr. do Bonfim Osmar/João Antônio Wanderley 14 Folhetim Chico Buarque 15 Aquarela do brasil Ary Barroso 16 Força estranha Caetano Veloso 17 Luz do sol Caetano Veloso 18 Sonho meu Dona Ivone Lara/Délcio Carvalho 19 Ela já não gosta mais de mim Jorge Ben Jor 20 Outra vez Isolda