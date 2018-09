Gaby Amarantos: 'Estou navegando nas músicas do Abba'

Uma tela de cinema gigante a céu aberto e, depois, música. A fórmula na qual aposta o evento Shell Open Air desde o dia 18 e que vai até 7 de outubro tem rendido encontros interessantes no palco. Na abertura, Pedro Baby, guitarrista, chamou a mãe, Baby do Brasil, e o amigo também guitarrista, David Moraes, para se apresentarem logo depois do filme Jurassic World: Reino Ameaçado, exibido em uma tela gigante logo ao lado.

Nesta sexta, 21, quem canta será a paraense Gaby Amarantos, que convidou Preta Gil e Gloria Groove. O show começa logo depois do término do filme Mamma Mia 2. Gaby falou à produção do evento sobre algo curioso em seu repertório: músicas do grupo Abba, o que deve criar uma noite temática entre filme e show. “Estou navegando nas músicas do ABBA. Vamos desde o universo disco, que é tão forte, até algo mais afetivo, coisas que marcaram a minha infância. Sou uma pessoa muito visual, então, gosto muito dos looks, daquela coisa do brilho, da liberdade, do amor à música, de ser feliz e lembrar que um dia você teve 17 anos, como diz a letra de ‘Dancing Queen’”.

Os outros filmes e shows da programação preveem mais. No sábado (22), serão duas sessões. A 1, às 18h, com Esqueceram de Mim, e a segunda, às 21h30 (o filme começa às 22h30) com Pantera Negra. O domingo terá Viva! A Vida é Uma Festa (às 18h) e Clube da Luta (22h30). Abaixo, os filmes da próxima semana:

26/09 - QUARTA-FEIRA

Abertura do evento: 19h

Início da Sessão: 21h

Filme: Lady Bird

27/09 - QUINTA-FEIRA

Abertura do evento: 19h

Atração musical: 19h30 (Instrumental – Cainã Cavalcante Trio)

Início da Sessão: 21h

Filme: O Poderoso Chefão 1

28/09 - SEXTA-FEIRA

Abertura do evento: 18h

Início da Sessão: 20h

Filme: Chicago

Atração Musical (logo após o término da sessão): DJ com Setlist da Manie Dansante

29/09 - SÁBADO - 1ª SESSÃO

Abertura do evento e Recreação Infantil: 16h

Início da Sessão: 18h

Filme: Quero ser Grande

2ª SESSÃO

Abertura do evento: 21h30

Início da Sessão: 22h30

Filme: Deadpool 2

30/09 - DOMINGO - 1ª SESSÃO

Abertura do evento e Recreação Infantil: 16h

Início da Sessão: 18h

Filme: Hotel Transilvânia 3

2ª SESSÃO

Abertura do evento: 21h30

Início da Sessão: 22h30

Filme: Operação Dragão

SEMANA 3

03/10 - QUARTA-FEIRA

Abertura do evento: 19h

Início da Sessão: 21h

Filme: A Forma da Água

04/10 - QUINTA-FEIRA

Abertura do evento: 19h

Atração musical: 19h30 (Instrumental – João Cristal e Ubaldo Versolato)

Início da Sessão: 21h

Filme: Thelma & Louise

05/10 - SEXTA-FEIRA

Abertura do evento: 18h

Início da Sessão: 20h

Filme: La La Land

Atração Musical (logo após o término da sessão): Mariana Aydar, Otto e Roberta Sá

06/10 - SÁBADO - 1ª SESSÃO

Abertura do evento e Recreação Infantil: 16h

Início da Sessão: 18h

Filme: Os Incríveis 2

2ª SESSÃO

Abertura do evento: 21h30

Início da Sessão: 22h30

Filme: Vingadores: Guerra Infinita

07/10 - DOMINGO

Abertura do evento: 16h

Início da Sessão: 18h

Filme: A Noviça Rebelde

Serviço:

Data: 18 de setembro a 07 de outubro de 2018 (quarta-feira a domingo)

Local: Jockey Club de São Paulo - Rua Dr. José Augusto de Queiroz, Portão 1 - Cidade Jardim, São Paulo, Brasil

Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada)

Vendas no site openairbrasil.com.br, pelo site eventim.com.br, e em pontos de venda e postos Shell. Durante o evento, vendas também no local, das 16h às 00h.

Telefone: (11) 2161-8300

Capacidade de público do evento: 1.300 pessoas

Digite uma mensagem...