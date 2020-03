Fundo de Michael Jackson doa 300 mil dólares para combater os efeitos do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O Michael Jackson Estate (fundo que administra a herança do artista) doou 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual) para ajudar na luta contra o novo coronavírus em três comunidades que foram fortemente atingidas: os músicos, a Broadway e Las Vegas.

A doação será destinada a três organizações: Broadway Cares, Three Square Food Bank (o maior banco de alimentos do sul de Nevada) e MusiCares; cada uma receberá cem mil dólares, relatou uma declaração do Michael Jackson Estate.

"Este vírus ataca o coração das comunidades com as quais nos sentimos mais próximos. Soubemos que o lendário Manu Dibango,

(Wanna Be Startin’ Somethin) faleceu do vírus", disseram os codiretores do fundo, John Branca e John McClain.

E "outros artistas e equipe de apoio na música e na Broadway estão doentes ou desempregados enfrentando um futuro incerto. E Las Vegas, que sempre recebeu muito bem Michael Jackson, foi fechada, deixando milhares de trabalhadores e suas famílias devastadas e sem renda ".

Um terço da doação, inspirado pelo "espírito de generosidade de Michael", irá para Nova York, onde já existe grupo de 20 produtores da Broadway que se uniram e arrecadara um milhão de dólares.

O dinheiro "ajudará a garantir que aqueles no palco ou atrás dele receberão atendimento médico, assistência financeira emergencial e aconselhamento durante e após esta crise", explicou o CEO da Broadway Cares, Tom Viola.

Em Las Vegas, os cem mil dólares serão destinados a fornecer três milhões de refeições para os necessitados, no âmbito da Three Square Food Bank.

Mesmo antes da pandemia, um em cada oito habitantes do sul de Nevada sofria de insegurança alimentar e esse número está aumentando exponencialmente.

A última parte da doação irá para a Academia de Gravação e MusiCares, que ajudam na sobrevivência dos membros da indústria da música que não têm recursos.