'Friends Reunion' faz busca por músicas e playlists da série dispararem no Spotify

Após o reencontro dos atores de Friends no especial Friends: The Reunion, lançado nesta quinta-feira, 27, o Spotify divulgou mais uma nostalgia dos fãs: as músicas do seriado. Além da canção de abertura, a playlist da série teve grande destaque na plataforma de streaming nos últimos dias.

I'll be There For You, interpretada pela banda The Rembrants, acumulou mais de 137 milhões de streams no mundo todo. Já a playlist da Warner Bros. TV registrou um aumento de 80% em streams na última semana, comparada ao período anterior.

Se a base de comparação for anual, 2021 já viu 200% mais acessos à lista do que 2020, e 4.000% a mais que 2018. A série foi lançada nos anos de 1990, porém se engana quem pensa que os fãs de Friends são só dessa época.

Na verdade, o levantamento da plataforma de streaming mostrou que quem mais escuta as músicas relacionadas ao seriado são jovens de 18 a 24 anos de idade. As pessoas de 25 a 29 anos ocupam o segundo lugar neste ranking.

Além disso o hit de sucesso de Phoebe Buffay, personagem de Lisa Kudrow, Smelly Cat, já teve mais de 1,5 milhão de streams, nas suas três versões. O nome da música, inclusive, é título de 1.800 playlists no Spotify.

Confira abaixo o Top 10 dos países que mais ouviram a playlist oficial de Friends:

Índia Turquia Alemanha EUA Brasil Reino Unido França Filipinas Espanha Itália

O reencontro dos atores do seriado será disponibilizada na íntegra e com legendas no novo serviço de streaming da Warner, HBO Max, a partir de seu lançamento no Brasil, em 29 de junho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais