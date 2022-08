Fresno lança novos remixes do álbum 'Vou Ter que Me Virar'

A Fresno segue o trabalho em cima do álbum Vou Ter Que Me Virar, lançado em novembro de 2021. Nesta sexta-feira, 5, duas novas faixas ganham desdobramentos que a banda classifica como “pouco convencionais”, no formato de remixes. Partindo da pergunta: “como ficaria nossa música desse jeito?”, Lucas Silveira (vocal e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) apresentam um volume que leva a banda, com raízes no rock, ao universo do dubstep. O VTQMV RMXS 02 está disponível nas plataformas de streaming.

As músicas Casa Assombrada e Essa Coisa (Acorda - Trabalha - Repete - Mantém) se juntam a Vou Ter Que Me Virar e Já Faz Tanto Tempo, cujos remixes saíram ainda ano passado. A primeira abre o EP e traz Chediak como produtor “Ao analisar o andamento da música, percebemos que poderíamos adaptá-la para um drum and bass, que foi um gênero muito popular no começo dos anos 2000. O cara certo para fazer isso só poderia ser o Chediak, pois é um dos maiores estudiosos desse ritmo na atualidade. Foi ótimo tê-lo novamente num projeto nosso”, afirma Lucas.

Na sequência, entra o remix de Essa Coisa (Acorda - Trabalha - Repete - Mantém), feito pelo carioca Carlos do Complexo. Nesta faixa, ganham destaque a distorção na voz de Lucas e a marcação no refrão, que dá a vibe acelerada à música.

“A primeira vez que eu ouvi, já tinha ficado com o ‘acorda, trabalha, repete, mantém’ na cabeça. Então, no processo de criação, decidi deixar isso em evidência, como foi minha experiência”, explica Carlos, que completa: “ela é um ‘2-Step’, um subgênero do UK Garage (estilo que compõe o Dubstep), esse ritmo me faz querer andar mais compassado e mais rápido, acho que era o que fazia mais sentido dentro da temática, contrastando com alguns momentos mais melancólicos”.

Essas canções não fazem parte do setlist oficial da Fresno, mas estão presentes no DJ Set das after parties que a banda organiza depois de alguns shows. “Acho que vai se formando um universo em torno do disco. Os remixes aumentam o espectro do que Fresno faz e representa, isso agrega mais pessoas e traz peso para o projeto”, finaliza Lucas Silveira.

A Fresno segue na turnê Vou Ter Que Me Virar e entre as próximas datas confirmadas estão: 6 de agosto, Ribeirão Preto; 7 de agosto, Araraquara; 12 de agosto; Natal; 13 de agosto, Recife; 14 de agosto, Fortaleza; 21 de agosto, Rio de Janeiro; 26 de agosto, Tubarão, e 27 de agosto, Jaraguá do Sul. Há, ainda, pela primeira vez shows na Europa. São duas datas marcadas para setembro: Lisboa, dia 22, e Dublin, dia 25. Para todas as datas, os ingressos estão disponíveis aqui.