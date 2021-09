Freddie Mercury: relembre cinco momentos do vocalista do Queen

Freddie Mercury, lendário vocalista da banda Queen, completaria 75 anos de idade neste domingo, 5 de setembro. Morto em 1991, o cantor deixou, além de seu legado musical, uma multidão de fãs, graças a sucessos como Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Love Of My Life, We Are The Champions, We Will Rock You, Radio Ga Ga e Under Pressure.

Leia Também 10 momentos marcantes da carreira de Freddie Mercury

Relembre a seguir alguns momentos marcantes da carreira musical de Freddie Mercury.

Rock In Rio (1985)

O Queen esteve presente na primeira edição do principal festival de música realizado no Brasil, o Rock In Rio, em janeiro de 1985. Na ocasião, Freddie Mercury encantou o público com os principais hits do grupo, como Love Of My Life.

Estádio do Morumbi (1981) Outro show histórico em terras brasileiras ocorreu no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 1981.

Live Aid (1985)

Durante o histórico festival Live Aid, realizado em 13 de julho de 1985 com o intuito de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia, Freddie Mercury agraciou os fãs presentes no estádio de Wembley e os que assistiam pela TV com uma aclamada interpretação de Bohemian Rhapsody.

Olimpíada de Londres (2012)

Mais de duas décadas após sua morte, Freddie Mercury continuava presente como uma das principais figuras da cultura britânica. Prova disso foi sua participação póstuma, por meio de um vídeo exibido na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, realizados em Londres.

Antes de o Queen tocar We Will Rock You ao lado de Jessie J, os telões do estádio exibiram um clássico momento de interação entre o cantor e o público.

Parceria com Montserrat Caballé

Meses antes de sua morte, Freddie Mercury gravou o disco Barcelona com a cantora lírica espanhola Montserrat Caballé. Uma delas, Barcelona, chegou a ser escolhida como 'hino' dos Jogos Olímpicos de 1992, realizada na própria cidade. Relembre um de seus vídeos ao lado de Caballé.