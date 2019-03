Frank Iero, ex-My Chemical Romance, faz show em São Paulo

O cantor e guitarrista americano Frank Iero, que atuava na banda My Chemical Romance, faz show nesta quinta, 28, no Fabrique Club, em São Paulo. Será a primeira apresentação no País de seu novo projeto, Frank Iero and the Future Violents.

“Estou muito animado para apresentar essa minha nova fase a todos do Brasil”, afirma o músico ao Estado. Em seu show, Iero não cantará sucessos do My Chemical Romance, como Helena e I’m Not Okay. “É um projeto totalmente novo.”

Os últimos discos do cantor e guitarrista foram Stomachaches, de 2014, e Parachutes, de 2016, feitos no projeto Frank Iero and the Patience.

Ingressos para o show em São Paulo estão à venda na loja 255 da Galeria do Rock e no site da Pixel Ticket, a R$260, mais taxa de conveniência. As meias entradas saem a R$ 130.