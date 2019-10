Foo Fighters é eleito melhor show do primeiro fim de semana do Rock in Rio 2019

O Rock in Rio 2019 retorna nesta quinta-feira, 3, com a segunda parte da programação, que inclui shows de Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Scorpions, Pink, Imagine Dragons e Muse. O balanço do primeiro fim de semana trouxe como destaques as apresentações de Drake, Foo Fighters, Iza & Alcione, Mano Brown e Bootsy Collins e ainda CPM 22 com Raimundos. Dentre polêmicas, estreias e veteranos, segundo enquete feita pelo Estado, o melhor show do festival até agora para os leitores foi o rock cinquentão do Foo Fighters.

Com 713 participações, o público escolheu como o primeiro lugar de melhor apresentação do festival até o momento, com 58% dos votos, a banda Foo Fighters, que estreou no Palco Mundo, como a atração principal no sábado, dia 28.

Logo atrás, com 19% dos votos, o show revelação que consagrou Iza como estrela pop ao lado de Alcione no Palco Sunset foi eleito em segundo lugar como o melhor show, à frente do rock nostalgia cantado por CPM 22 e Raimundos, classificados com 11%, e até mesmo do polêmico e esperado Drake, que fez história no festival, mas foi escolhido apenas por 8% dos votos. Vale lembrar que o rapper canadense probiu a transmissão do seu primeiro e único show no País, bem como o registro dos fotógrafos credenciados e a tirolesa. Por isso, só assistiu a apresentação quem esteve na Cidade do Rock na sexta-feira, 27.

Em quinto lugar, estão Mano Brown e Bootsy Collins, com 4% das preferências. A dupla fez um show de estreia no Rock in Rio, com canções do disco Boogie Naipe de Mano Brown, lançado em 2016 e uma mistura de rap com funk soul.

Vai curtir o festival lá no Rio? Saiba o que você pode ou não levar e veja também as opções de alimentação que estarão disponíveis na Cidade do Rock. Para quem for assistir de casa, existem também algumas possibilidades. Fique por dentro de toda a programação do Rock in Rio e não perca nenhum show!