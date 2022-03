Foo Fighters cancela turnê mundial depois da morte de Taylor Hawkins

Pelo twitter, a banda de rock Foo Fighters anunciou o cancelamento da turnê mundial que a banda estava fazendo. O motivo foi o falecimento do baterista da banda, Taylor Hawkins. Taylor faleceu no dia 25 em Bogotá, na Colômbia, antes do show da banda no Lollapalooza Brasil, no dia 27.

"É com enorme tristeza que o Foo Fighters confirma o cancelamento de todas as datas futuras do nosso tour à luz da perda do nosso irmão Taylor Hawlkins."

A banda faria shows em algumas cidades dos Estados Unidos e logo depois, partiria para a Europa.

"Nós lamentamos e compartilhamos este desapontamento por não nos vermos conforme o planejado. Vamos aproveitar esse tempo para lamentar, curar, aproximar nossos entes queridos e apreciar todas as músicas e memórias que fizemos juntos" encerrou a banda.