Florian Schneider, papa da música eletrônica, morre aos 73 anos

A morte do músico alemão Florian Schneider, fundador do grupo Kraftwerk, em 1970, foi confirmada pela revista Billboard no começo da tarde desta quarta (6). Florian, que estava com 73 anos e não teve a causa de sua morte divulgada, criou o grupo ao lado de Ralf Hutter e se tornou a referência maior no uso de instrumentos eletrônicos no mundo.

Florian Schneider já estava fora de ação no grupo desde 2008, depois de 40 anos respondendo por instrumentos como sintetizadores e vocoder, além da robotizada que era uma de suas marcas. Ao todo, o Kraftwerk lançou dez álbuns, dentre eles o referencial Autobahn, de 1974. O grupo ganhou, em 2017, o Grammy de melhor álbum de música dance/eletrônico por 3-D The Catalog e foram também homenageados com o prêmio pelo conjunto da obra em 2014. Havia shows marcados para que deveriam comemorar os 50 anos do grupom mas todos foram cancelados por causa da pandemia global do coronavírus.