Filho de Liam Gallagher é expulso de colégio que custa R$ 32 mil o semestre

Gene Gallagher, filho de Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, foi expulso da “escola mais flexível do mundo”. O garoto de 17 anos, filho da vocalista da banda All Saints Nicole Appleton, admitiu ter sido ‘convidado’ a sair da King Alfred School em Golder’s Green, na qual o semestre custa 6,4 mil libras (cerca de R$ 32 mil). Liam é irmão de Noel Gallagher, guitarrista, vocalista e principal compositor do Oasis.

Em uma entrevista ao jornal britânico The Times, que reuniu Liam e seus três filhos mais velhos, Molly, Lennon e Gene, de 21, 19 e 17 anos respectivamente, pela primeira vez na imprensa, Gene considerou que a expulsão não era “motivo de orgulho”. Seu polêmico e encrenqueiro pai discordou, dizendo: “Ah, é sim! King Alfred é a escola mais flexível do mundo”.

O cantor britânico, que também é pai de Gemma, de 6 anos, que teve com a jornalista Liza Ghorbani, afirmou que quer que seus quatro filhos tenham uma carreira. A mãe de Lennon é a atriz Patsy Kensit e a de Molly é Lisa Moorish, vocalista da banda inglesa Kill City. Então. Liam Gallagher é pai de quatro filhos de quatro mulheres diferentes.

“Meus filhos estão se criando. Todos estão com a cabeça feita. Eles não são indecentes, são bons garotos. Mas em relação à escola, Gene simplesmente não estava interessado, então eles pediram educadamente que ele saísse e ele foi embora. Eu fiquei um pouco perturbado, mas queriam ele fora de lá. Então foi melhor para todos”, comentou ainda Liam, de 46 anos.

“Mas depois disso falei para ele: você não pode ficar em casa para sempre, precisa fazer alguma coisa, seja estar trabalhando ou fazendo parte de uma banda ou de uma agência de modelo ou algo assim.”

“Não há problema em tirar um ano de folga ou o que quer que seja para descobrir o que está acontecendo, mas você precisa começar a se mexer e fazer as coisas. Mas... sem pressão. Deve ser a pressão de ter um pai famoso, seja eu ou a sua mãe, então deve ser difícil, mas você só precisa seguir com isso”, acrescentou Liam.