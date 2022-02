Filha e neto de Bob Marley abrem exposição em Londres sobre astro do reggae

A filha e o neto de Bob Marley visitaram na quarta-feira uma exposição inaugurada em Londres contando a história de vida do falecido cantor de reggae jamaicano.

"One Love Experience", que ficará na Saatchi Gallery de Londres durante as próximas 10 semanas antes de partir para uma excursão por várias cidades, apresenta recordações, fotografias e itens pessoais, que vão desde as letras manuscritas originais de Turn Your Lights Down Low até os sapatos que Marley usava na década de 1970.

Nascido em 1945 na cidade rural jamaicana de Nine Mile, Marley se tornou um astro global com sucessos como No Woman, No Cry e One Love. Ele morreu de câncer de melanoma em 1981, aos 36 anos.

"A esperança é levar o sentimento de Bob Marley e o espírito de One Love", disse o curador Jonathan Shank.

A filha de Marley, Cedella, que ajudou na curadoria da exposição, disse estar satisfeita com a interatividade, principalmente na sala dedicada aos interesses esportivos de Marley. "Fotos muito bonitas do papai jogando futebol", disse ela. "É muito sensorial. Esse era o objetivo e acho que conseguimos."

Cedella usou a visita a Londres para ir à casa de seu pai na década de 1970 na Oakley Street, em Chelsea, onde ele ficou enquanto gravava. O neto de 18 anos de Marley, Saiyan, disse que Londres deve ter sido especial para Marley, pois ele escolheu o local para fugir após uma tentativa de assassinato.

"Sinto que a cada ano aprendo algo novo sobre ele", afirmou Saiyan à Reuters. "Eu só quero levar o legado dele e mantê-lo para o vovô."