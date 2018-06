Filha de Chris Cornell divulga cover de 'Nothing Compares 2 U', que gravou com o pai

A filha de Chris Cornell, Toni, compartilhou a gravação que fez com o pai da música Nothing Compares 2 U, de Prince, no último domingo, 17, dia dos pais nos Estados Unidos.

O vídeo foi publicado no canal de Chris Cornell no Youtube. A descrição do áudio trazia uma mensagem da filha, hoje com 13 anos de idade: "Eu te amo e sinto muito a sua falta. Nossa relação foi tão especial e você foi o melhor pai que alguém poderia ter. Gravar essa música com você foi uma experiência especial e incrível. Feliz dia dos pais, nada se compara a você", diz um trecho da mensagem.

A música, escrita por Prince, ficou famosa na voz da cantora Sinead O'Connor. Chris Cornell já havia compartilhado uma versão acústica em 2015, e chegou a tocar a música ao vivo antes de sua morte, em maio de 2017.

