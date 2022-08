Filha de Belchior, Djavan e João Donato têm álbuns avaliados em nova página do 'Estadão'

A partir de hoje, o Estadão publica, apenas no online e sempre às quintas, a página de críticas musicais Dizplay. Assinada pelo jornalista Julio Maria, o espaço traz críticas de lançamentos, playlist comentada e informações sobre os bastidores da música. A estreia desta quinta, 11, é feita com os novos álbuns de Djavan, Fernanda Porto, João Donato, do bluesman Keb Mo e da surpreendente Vannick Belchior, filha de Belchior, 26 anos, recém formada em Direito, em Fortaleza, mas que mudou tudo em um ano para anunciar seu primeiro EP para amanhã, sexta, dia 12. Mas que a coluna já ouviu.

Leia Também Conheça aqui a nova página Dizplay

A sessão Crossplay traz toda a semana uma playlist comentada na plataforma de streaming Spotify (assinantes podem ouvir as músicas inteiras; não assinantes, só trechos). A primeira será sobre a música árabe deixada pela presença moura em Sevilha, na Espanha – uma homenagem a Djavan, que diz em sua canção Sevilhando o quanto essa região tem a ver com a criação de sua sonoridade. Aparecem faixas dos violonistas de flamenco Niño Ricardo e seu aluno, Paco de Lucía, e a faixa Blues de la Frontera, do reverenciado grupo sevilhano Pata Negra. Mas também das cantoras Ana Belén, Niña Pastori, Rozalén e Pastora Solen em uma gravação estonteante de Fina Estampa. A última faixa, Isweg Attay, é dos árabes do grupo Tinariwen, um grupo de tuaregues do deserto do Saara.