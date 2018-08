Fiat é condenada a indenizar família de Chico Science A Fiat foi condenada, em segunda instância, hoje, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a pagar indenização por danos morais e materiais à família do cantor e compositor Chico Science, morto no dia 2 de fevereiro de 1997, em um acidente, quando dirigia um Fiat Uno, no município metropolitano de Olinda. Não menos de R$ 10 milhões é a expectativa de indenização, segundo o advogado da família, Antonio Campos, que entrou com a ação com base no Código de Defesa do Consumidor, alegando a quebra do cinto de segurança e falhas estruturais do carro durante o acidente. A Fiat foi condenada em primeira instância, pela juíza Ângela Maria Mello, da comarca de Olinda, em 15 de outubro de 2001. Hoje, depois de uma sessão que durou quase três horas, a 5.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça manteve a sentença por 2 votos a 1. Campos informou que a empresa automobilística pode entrar com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas tal recurso não tem efeito suspensivo da sentença. Ele adiantou que a família de Chico Science pretende começar a executar a decisão. Science, que morreu aos 31 anos, foi um dos fundadores do movimento Mangue Beat e teve seu talento e criatividade reconhecidos internacionalmente.