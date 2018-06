Festival Teen promove mais de 10 horas de show com atrações reveladas no YouTube

Juntas, as 12 atrações do Festival Teen, que ocorre neste sábado, 10, na Audio Club, em São Paulo, somam mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube. São artistas jovens e de estilos variados, mas que têm em comum o fanatismo de adolescentes por todo o Brasil.

A maior de todas as atrações talvez seja a cantora carioca IZA, dona de um pop com influências de R&B. Ela começou com covers publicados no YouTube e hoje faz sucesso com Pesadão, cujo clipe já soma mais de 89 milhões de visualizações na plataforma de vídeos. Ela chamou também a atenção no Rock In Rio, ao cantar com o americano CeeLo Green - show que deve se repetir nos próximos meses no Brasil. “Venho tendo uma recepção muito mágica dos fãs adolescentes”, revela IZA, de 27 anos, ao Estado. “Eles fazem vídeos com as minhas músicas, me sinto parte da vida deles. São o meu público mais energético.”

Com seu pop indie, com influências de sertanejo e brega, o paulista Jão, de 23 anos, é outro nome sucesso absoluto nas plataformas digitais - e que também começou publicando covers na web. O clipe de seu mais recente single, Imaturo, bateu um milhão de visualizações no YouTube em cinco dias. Seu canal na plataforma já conta com 400 mil inscritos. “Achava que meu público não era tão jovem”, confessa Jão, que se diz ansioso para o contato com os adolescentes no show. “Depois de Imaturo, percebi que abriu o leque. Muitos deles falam comigo nas redes sociais.”

Na escola. Falar com João Guilherme, mais uma atração do festival, não foi fácil. Aos 16 anos, ele, que ainda está no colégio, já soma mais de três milhões de inscritos no seu canal no YouTube. O astro da novela Cúmplices de um Resgate (2016), No SBT, é filho do cantor Leonardo - fato que pode abrir portas na TV, mas não importa muito na web. “A internet para os jovens de hoje tem mais influência que a televisão”, analisa. “Faço parte dessa geração. Ter o meu pai é maravilhoso para muita coisa, mas hoje em dia, no meu trabalho, acaba não interferindo muito.”

O irmão de João, Zé Felipe, é outra atração do festival, que começa às 12h e conta ainda com nomes como Dani Russo, Vitor Kley, Sofia Oliveira e Audax. Os ingressos custam 80 reais (inteira) e por mais 20 é possível tirar uma foto com uma das atrações. Saiba mais aqui.