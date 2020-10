Festival Rio Montreux anuncia segunda edição em novo formato

O Rio Montreux Jazz Festival, uma marca suíça que o produtor Marco Mazzola conseguiu trazer para o Brasil no ano passado para fazer uma primeira edição no País, anunciou ontem, 1.º, como será a segunda temporada do evento, ainda em 2020. Os shows serão entre 23 e 25 de outubro, com apresentações realizadas em palcos distribuídos em Nova York, Rio e Los Angeles, e terão a transmissão nas plataformas do Montreux Jazz Festival. As atrações brasileiras vão se apresentar na área das piscinas do Hotel Fairmont Copacabana, com vista para a praia de Copacabana, da mesma rede que abriga alguns shows no festival na Suíça.

Milton Nascimento vai se apresentar de forma intimista em Minas e ser homenageado com três canções suas entoadas pelo grupo norte-americano de ascendência gospel Sing Harlem. Um projeto social feito com jovens carentes de regiões mais vulneráveis de Nova York. Samuel Rosa e Maria Gadú também estarão na noite.

Dentre os 23 shows pensados para serem exclusivos na programação, estarão presentes Toquinho com Yamandu Costa, Hamilton de Holanda com Amaro Freitas, Roberto Menescal com Marcos Valle em uma apresentação instrumental, Macy Gray sozinha e o grupo Som Imaginário, com Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas, Robertinho Silva, Victor Biglione e Luis Alves. “O Brasil não abre as portas para as mulheres na música instrumental. Pesquisei e vi que tinha uma infinidade de artistas que fazem sucesso aqui e fora”, diz Mazzola ao falar da presença na programação da big band Jazzmin’s, uma formação com 18 instrumentistas mulheres de São Paulo, e as pianistas Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco com a percussionista Lan Lanh.

Line-up

Dia 23 de outubro, sexta-feira

· A Cor do Som: 42 anos de Montreux Jazz Festival

· Luísa Mitre Quinteto

· Viva Gonzagão! Pipoquinha, Mestrinho e Marcos Suzano

· The Sounds Of Roberto Menescal & Marcos Valle

· Jazzmin's

· João Donato: Bossa, Jazz e Salsa

· Macy Gray

Dia 24 de outubro, sábado

· Camerata Jovem do Rio de Janeiro: Uma Viagem Pelo Brasil

· Som Imaginário: Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas, Robertinho Silva, Victor Biglione e Luis Alves

· PianOrquestra

· Hamilton de Holanda e Amaro Freitas

· LUAS: Bianca Gismonti, Claudia Castelo Branco e Lan Lanh

· Stanley Jordan e Diego Figueiredo

· Orkestra Rumpilezz

· Christian Scott aTunde Adjuah

Dia 25 de outubro, domingo

· Jaques Morelenbaum CelloSam3aTrio

· Jonathan Ferr

· Rio Jazz Orchestra

· Anat Cohen and Friends

· Sérgio Dias Jazz Mania

· Toquinho e Yamandu Costa

· Milton Nascimento - Os Sonhos Não Envelhecem - Guests: Sing Harlem, Samuel Rosa e Maria Gadu

· Funk Orquestra