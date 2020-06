Festival online com Sting, Gil e Caetano vai arrecadar doações para população indígena

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sting, Anitta e Milton Nascimento são algumas das atrações anunciadas para o primeiro SOS Rainforest LIVE, evento virtual que pretende arrecadar doações para os esforços de combate à covid-19 em áreas de floresta tropical, inclusive no Brasil — e também projetos e advogados que apoiam indígenas e comunidades locais em esforços para proteger o meio ambiente.

Organizada pelas Rainforest Foundations da Noruega, do Reino Unido e dos Estados Unidos, a "live" será transmitida pelo YouTube e TikTok, começando às 16h do domingo, 21 de junho, no horário de Brasília. Além dos artistas, lideranças indígenas como Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), e Dario Kopenawa Yanomami, da Hutukara Associação Yanomami, também participam do evento.

A curadoria artística ficou por conta de Maria Gadú, que buscou extender o convite a artistas mais jovens, não tradicionalmente ligados à pauta ambiental: além de Anitta, IZA, Anavitória, Melim e Sandy estão entre os artistas convidados (veja a lista completa abaixo).

"A nova geração se dispôs muito", explica a cantora, compositora e produtora. "Talvez tenha havido, por um período grande, uma lacuna entre o discurso socioambiental e as pessoas que têm popularidade. Mas essa geração tem um olhar mais atento até porque as questões estão ficando cada vez mais urgentes. Então a ideia foi chamar também artistas mais jovens, a galera que conversa com a juventude, para que o assunto fique mais afetuoso."

Ela pretende que o evento sirva também como alerta universal. "Questões como essa pandemia se desenvolvem porque a gente vem cuidando mal do meio ambiente há séculos."

Artistas confirmados na SOS Rainforest LIVE:

Sting, Ana Vitoria, Anitta, Iza, Melim, Sandy, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Aurora, Jorge Drexler, Maná, Mathilda Holmer, Maria Gadu, Junior, Tony Garrido, Aterciopelados, Criolo, DJ Eric Marky, Manu Chao, Allan Parsons, Gaby Amarantos, Tropkillas + Duda Beat + Afro B, Lyla June, Lisa Simone, Jupiter and Okwes, Sandrayati, OMI, Dj Soul Slinger e Jorge Mautner, Evandro Mesquita, George Israel, Vanessa Falabella e Zeca Baleiro.

Líderes indígenas:

Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e Dario Kopenawa Yanomami, da Hutukara Associação Yanomami, no Brasil, e Rukka Sombolinggi, da Aliança dos Povos Indígenas do Arquipélago (AMAN), na Indonésia, entre outros.

Ativistas confirmados:

Antonio Nobre, Camila Pitanga, Letícia Sabatella, Oona Chaplin, Wagner Moura e Sebastião Salgado.

Apresentação:

Oona Chaplin, Letícia Sabatella, Camila Pitanga, Maria Gadú e Tony Garrido.

Parceiros indígenas e ONGs beneficiados (lista parcial):

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Hutukara Associação Yanomami, o Instituto Socioambiental (ISA) e o Conselho Indígena de Roraima (CIR) no Brasil; Aliança dos Povos Indígenas do Arquipélago (AMAN), na Indonésia; APEM, na República Democrática do Congo; e APIFED, da República dos Camarões.