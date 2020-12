Festival No Ar Coquetel Molotov explora formato virtual em 2021

O festival No Ar Coquetel Molotov, um dos eventos de música independente mais importantes do Brasil, anuncia nesta sexta-feira, 18, o line-up e o formato da sua edição 2021, marcada para os dias 11 a 23 de janeiro.

Lia de Itamaracá, Derek, Alessandra Leão, Bell Puã, Amaro Freitas, Jup do Bairro, Ava Rocha, Boogarins são alguns dos nomes que compõem o line-up do evento pernambucano, um dos primeiros de uma temporada em que ainda não se sabe o que vai acontecer com eventos ao vivo — todas as atrações programadas do No Ar Coquetel Molotov são virtuais, online.

Entre as atrações que o festival promete estão uma "série conceitual", com produção audiovisual da Bateu Castelo, direção musical de Benke Ferraz (Boogarins) e gravação de áudio do Fábrica Estúdios. Em parceria com as marcas patrocinadoras, o festival terá um ambiente online, em que os visitantes podem criar avatares para participar de eventos, ativações, oficinas e encontros.

O Festival também lançou um manifesto que ressalta a importância da participação do público na construção do evento. “Temos a sorte de ter uma missão bem definida nesses 17 anos de festival que é defender a voz do independente", diz o texto. "Essa missão - impulsionada pelas premissas de inclusão, equidade de gênero, sustentabilidade e acessibilidade e tudo que acolhe a partir desse básico- a cada dia é mais urgente. Nós temos em você nesta comunidade que ao longo dos anos nos abraçou e incentivou a fazer algo extraordinário ano a ano e isso é a nossa história, nosso processo constante”.

Veja alguns dos artistas confirmados no No Ar Coquetel Molotov 2021:

Lia de Itamaracá

Derek

Alessandra Leão

Perera Elsewhere

Thelmo Cristovam

Miãm

Luiz Lins

Bella Kahun

Bell Puã

Avoada

Amaro Freitas

Jup do Bairro

Ava Rocha

Boogarins

Hrönir

Cássio Sales

Ciel Santos

Siba Carvalho

Guma

Mooniz

HoodBob

No Ar Coquetel Molotov - 17ª edição

11 a 23 de janeiro de 2021

Mais informações: www.coquetelmolotov.com.br