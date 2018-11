Festival No Ar Coquetel Molotov apresenta as atrações da primeira edição em São Paulo

A organização do Festival No Ar Coquetel Molotov, que há 15 anos é realizado em Recife, anunciou nesta quinta-feira, 8, a lista completa de atrações da primeira edição do evento em São Paulo. Baco (Exu do Blues), Maria Beraldo, Edgar e o Coletividade NÁMÍBIÀ se juntam ao já anunciados Boogarins, Tuyo e o show especial que reúne Karina Buhr, Alessandra Leão e Isaar.

Os shows ocorrem no dia 30 de novembro na Água Branca, em São Paulo. Os ingressos, em primeiro lote, custam entre R$ 25 (meia) e R$50. Há opção de "meia-entrada social", com a doação de 1kg de alimento não perecível.

A primeira edição do evento em São Paulo acontece poucos dias após a realização da 15ª em Recife. Na capital pernambucana, no dia 17 de novembro, no Caxangá Golf Country Club, se apresentam no Festival as cantoras e compositoras Anelis Assumpção e Maria Beraldo, as bandas Boogarins e Catavento, além de atrações internacionais, como o baterista do Tame Impala, Barbagallo, e o indie neozelandês, Connan Mockasin.

No dia 15 de novembro, também em Recife, uma festa pelos 15 anos do Festival No Ar Coquetel Molotov recebe a rapper norte-americana Azealia Banks, no Bailito.

Ao longo desses 15 anos, o festival já passou por Salvador, Belo Horizonte e Belo Jardim, antes de chegar a São Paulo. "Decidimos vir com o festival recheado de nomes que acreditamos que irão estourar no próximo ano, como Tuyo e Maria Beraldo", diz a organizadora do festival, Aninha Garcia. "Além disso, vamos apresentar, pela primeira vez em São Paulo, um show especial reunindo Karina Buhr, Alessandra Leão e Isaar."

Mais informações no site coquetelmolotov.com.br.