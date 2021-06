Festival musical Coachella voltará em abril de 2022

LOS ANGELES - O festival de música Coachella, realizado no deserto do sul do Estado norte-americano da Califórnia, acontecerá pela primeira vez em dois anos em abril de 2022, anunciou o organizador nesta terça-feira.

O festival de 20 anos de existência, um dos maiores do mundo, foi cancelado em 2020 por causa da pandemia de coronavírus.

Os organizadores trabalharam para trazê-lo de volta em outubro de 2021, de acordo com reportagens, mas o plano foi descartado.

O evento leva meio milhão de pessoas a um local a céu aberto de Indio, no leste de Los Angeles, ao longo de duas semanas. As datas de 2022 são os finais de semana de 15 a 17 e 22 a 24 de abril, disse o organizador Goldenvoice, empresa de festivais e espetáculos, em um comunicado. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira.

Os artistas da edição de 2022 não foram anunciados. As principais atrações de 2020 deveriam ter incluído Frank Ocean, Rage Against the Machine e Travis Scott.

O Stagecoach, um festival de música country também realizado em Indio, acontecerá na esteira do Coachella entre 29 de abril e 1º de maio.

Apresentações ao vivo foram canceladas em todo o mundo em meio à disseminação da covid-19. Elas começam a voltar nos Estados Unidos e outros países onde as vacinações aumentam e os casos da doença estão em declínio.