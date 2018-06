Festival em São Paulo terá Gilberto Gil, Mano Brown e Milton Nascimento

Gilberto Gil, Mano Brown e Milton Nascimento são as principais atrações do Coala Festival 2018. Pela primeira vez, entretanto, o evento, que chega à sua quinta edição, será realizado em dois dias no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo. O festival contará também com Johnny Hooker, Luedji Luna, Rubel, Academia da Berlinda, Francisco, el Hombre, Xênia França, Baco Exu do Blues e ÀTTØØXXÁ.

SÁBADO (1/9)

Francisco el Hombre

ÀTTØØXXÁ

Academia da Berlinda com participação Lula Lira

Xênia França

Baco Exu do Blues

Gilberto Gil

DOMINGO (2/9)

Johnny Hooker

Rubel

Mano Brown

Luedji Luna

Ilú Obá de Min convida Elza Soares e Juçara Marçal

Milton Nascimento com participação de Criolo