Festival de música eletrônica XXXPerience agita Itu, cidade do interior paulista

Com a volta de grandes shows, um dos maiores festivais de música eletrônica também retorna. Com mais de 25 anos, o XXXPerience será realizado neste sábado, 23, a partir de 16h, na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Será na Arena Maeda, onde receberá mais de 50 atrações em cinco palcos diferentes.

Entre os artistas convidados que animarão o dia, destaque para Timmy Trumpet (Austrália)- que é DJ e também trompetista -, Morten (Dinamarca) - parceiro de David Guetta -, o duo Infected Mushroom (Israel) - formado por Erez Eisen e Amit Duvdevani - e Imanbek (Cazaquistão) - que ganhou um Grammy.

A tecnologia será ponto alto nos palcos, que estão presente na estrutura gigantesca e nos cenários grandiosos. Para que nada saia do prumo, o festival conta com mais de mil profissionais.

Line-up (em ordem alfabética):

Almanac, Anfisa Letyago, Aura Vortex, Becker, Biscits, Carlo Lio, Cid, Cosmonet, Cour T., Classmatic, Cloonee, Clever Liboni B2B Eric Olliver, Daft Hill, Dubdogz, Durs vs Blazy, Evokings, FractallxRocksted, Fideles, Gabe, Groundbass vs Tijah, Ilario Alicante, Illusionize, Infected Mushroom, Imanbek, Jord vs Zuffo, Kubi, Kvsh, Liu, Major7, Martin Ikin, Mathame, Menumas, Morten, MKJay, Neelix, Nicole Moudaber, Pan-Pot, Pirate Snake, Phaxe, Ranji, Rebuke, Renato Ratier, Silvio Soul, Soldera, Skazi, Timmy Trumpet, Vegas, Victor Lou, Vini Vici, Visage, Wade, Waltervelt e WhiteNo1se.

Serviço

XXXPERIENCE Festival

Parque Maeda (Rodovia Dep. Archimedes Lammoglia, Km 18, Itu/SP)

Sábado (23/4), a partir das 16h

Obrigatória apresentação do comprovante de vacinação.

Informações no site do festival.