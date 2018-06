Festival de Montreux terá Charlotte Gainsbourg, Nick Cave, Iggy Pop e Jack White

Charlotte Gainsbourg, Jack White, Nick Cave, Billy Idol e Iggy Pop estão entre os grandes nomes da 52ª edição do Festival de Jazz de Montreux, Suíça, que acontecerá de 29 de junho a 14 de julho.

Rock, punk, garage, entre vários outros gêneros musicais, estarão presentes no festival, com a presença às margens do lago Leman dos cantores Iggy Pop e Van Morrison e grupos como Dep Purple ou Hollywood Vampires, banda que reúne o ator Johnny Depp e o veterano Alice Cooper.

++ Nick Cave volta a São Paulo com a banda The Bad Seeds em outubro

A edição deste ano marcará a estreia no festival de estrelas do rock, como o americano Jack White e o australiano Nick Cave, que também tem show único confirmado Brasil para 14 de outubro, em São Paulo.

Outro nome importante que se apresentará pela primeira vez em Montreux será John Cale, fundador da mítica banda nova-iorquina Velvet Underground, na qual era o principal compositor ao lado de Lou Reed. No festival suíço, Cale será acompanhado por uma orquestra de cordas.

Charlotte Gainsbourg retornará a Montreux para apresentar as músicas de seu quinto álbum.

O brasileiro Seu Jorge também estará no festival e fará um show em que interpretará suas versões de músicas de David Bowie em português.