Festival celebra ídolos do rock este fim de semana; veja atrações

O Dia Mundial do Rock foi comemorado no último dia 13 de julho, mas será no fim de semana que nomes consagrados se reúnem em São Paulo em um festival para celebrar ídolos estrangeiros e brasileiros. Batizado de Rock diVersão, o festival trará Detonautas tocando Raul Seixas e Cazuza; Raimundos em versões para hits dos Ramones; Di Ferrero celebrando a banda Red Hot Chili Peppers; Eriberto Leão reverenciando The Doors e a banda Tren com repertório das bandas brasileiras Charlie Brown Jr. e Ultraje a Rigor.

“Como figuras do imaginário de um adolescente, Raul e Cazuza fizeram parte da minha formação musical. Me identifico muito com o Raul pela forma como ele via o mundo. Do Cazuza, admiro a ousadia dele, por ser um cara, nos seus erros e seus acertos, sempre muito original”, diz Tico Santo Cruz, líder dos Detonautas.

Santa Cruz também ressalta as personalidades fortes dos homenageados. “São pessoas que a sociedade tende a chamar de polêmicas”, diz o cantor.

O ator Eriberto Leão, que sempre se dedicou à música e já viveu Jim Morrison, líder do The Doors, em um musical, fala que o tributo à banda americana vai além da questão musical.

“The Doors abriu as portas do movimento contracultural dos anos 1960. Me apresentou (os escritores) William Blake e Aldous Huxley. O show é um tributo a um movimento que buscava uma nova percepção da vida. De (escritores) Castaneda à Terence McKenna. De Cristo a Sidarta. De Nietzsche às Meditações (livro) de Marco Aurélio”, diz Eriberto.

Dom. (17), 16h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Ingressos: R$ 90/R$ 240.

Fábio Jr.

Dono de inúmeros hits ao longo da carreira, o cantor Fábio Jr. mostra alguns deles, como Alma Gêmea, Só Você, Caça e Caçador e Enrosca em turnê que marca sua volta aos palcos depois da pandemia.

Hoje (15), 22h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos: R$ 70/R$380.

Elba Ramalho e Fagner

Os dois artistas se unem para cantar o repertório festivo de Luiz Gonzaga. Músicas como Danado de Bom, Vem Morena, Forró Número Um e Deixa a Tanga Voar estão no repertório que também destaca alguns sucessos de Elba e Fagner.

Sáb. (16), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Ingressos: R$ 70/R$ 240.

Jaloo e Strobo

O cantor Jaloo se une ao duo Strobo, formado pelos músicos Leo Chermont (guitarra) e Arthur Kunz, no projeto batizado de Os Amantes. Entre as canções feitas especialmente para o encontro estão Batismo, Linda, Colchão e Underê.

Hoje (15), 21h. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R.Paes Leme, 195, Pinheiros. Ingressos: R$ 12/R$ 40.

Angela Ro Ro

A cantora e compositora Angela Ro Ro canta sucessos como Amor Meu Grande Amor, Gota de Sangue, Balada da Arrasada, Tola Foi Você e Fogueira em show que ela batizou com o título Cheia De Amor Para Dar.

Hoje (15), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Ingressos: R$ 12/R$ 40.

Jards Macalé

Acompanhado por banda, o compositor Jards Macalé apresenta o repertório do álbum Besta Fera, lançado em 2019 e indicado ao Grammy Latino. Com 50 anos de carreira, ele também mostra canções que ficaram famosas na voz de Gal Costa, como Mal Secreto e Vapor Barato.

Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Ingressos: R$ 12/R$ 40.

Tássia Reis homenageia Alcione

A cantora Tássia Reis presta um tributo à cantora Alcione com músicas que marcaram a trajetória da sambista, como A Loba, Figa de Guiné, Não Deixe o Samba Morrer e O Surdo.

Sáb. (16), 10h; dom. (17), 18h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Ingressos: R$ 12/R$ 40.

Festival de rock e blues

A nona edição do Samsung Best of Blues & Rock leva para o gramado do Parque Ibirapuera nomes como Joe Perry, guitarrista e um dos fundadores do Aerosmith, que se apresenta com o projeto The Joe Perry Project; a percussionista Lan Lanh, que mostra brasilidades como Canto de Xangô, de Baden Powell e Vinicius de Moraes; e o guitarrista Yohan Kisser acompanhado de banda.

Dom. (17), 17h30. Auditório Ibirapuera. Área Externa. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. Grátis.

Gabriel Braga Nunes

No projeto Logo a Escuridão Vem nos Fazer Descansar, o ator e cantor Gabriel Braga Nunes transformou em canções sonetos do escritor William Shakespeare. Alguns deles são cantados em inglês arcaico e outros ganharam versões em português.

Dom. (17), 21h. The Blue Pub. Alameda Ribeirão Preto, 384, Bela Vista. Grátis.

LS Jack

O grupo LS Jack, agora com a participação do cantor Viny nos vocais, faz show comemorativo de 25 anos de carreira com repertório que traz músicas como Carla e Uma Carta, além de músicas de Lulu Santos e Legião Urbana.

Sáb. (16), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. Ingressos: R$ 90.