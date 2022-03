Festa rave de Martin Garrix fecha o palco Onix do Lollapalooza

Um dos poucos, se não o único, artista totalmente 'eletrônico' que não tocou no palco Perry’s by Doritos (conhecida como tenda eletrônica), o DJ Martin Garrix encerrou os shows do palco Onix do festival Lollapalooza na noite deste domingo, 27.

Começou o repertório de 1h15 com sua parceria com a cantora Dua Lipa, Scared To Be Lonely. O show seguiu com tantos outros hits do DJ neerlandês de apenas 25 anos que já foi considerado o melhor do mundo em 2016.

Com fogos de artifício, efeitos especiais, raios de laser e muita fumaça, o espaço virou uma verdadeira festa eletrônica. Dentre as músicas, algumas autorais como Summer Days (2019), Virus (2014) e o single In the Name of Love, que o fez entrar para a lista dos artistas mais tocados da Billboard Hot 100.

Mas também I Could Be the One, de Avicii e Nicky Romero, Someone You Loved de Lewis Capaldi, e o remix de Set Fire To The Rain, de Adele. “Significa o mundo pra mim vocês estarem aqui hoje a noite. Obrigado Brasil, eu amo vocês“, disse o DJ.