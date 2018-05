Fernanda Takai, do Pato Fu, lança álbum com músicas de Tom Jobim

Aos 9 anos de idade, ainda na infância em Belo Horizonte, Minas Gerais, a então pequena Fernanda Takai já se encantava com os acordes únicos e o jeito leve de cantar da bossa nova. Derivado do samba e com forte influência do jazz, o gênero criado por Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto, jovens compositores da zona sul do Rio de Janeiro, influenciava Takai desde os primeiros passos na carreira musical. “Meu jeito de cantar sempre esteve muito mais próximo da bossa nova do que do rock. A música popular brasileira era algo presente em minha casa desde a infância”, conta a artista em entrevista exclusiva ao Estado. A performance que encantou o coração de Takai, no entanto, foi a da cantora carioca Sylvia Telles (1934-1966) e seu Samba Torto: "Jamais me esqueci. Lembro exatamente daquele jeito delicado de cantar", complementa.

Quase quatro décadas depois, ela se reencontra de um jeito diferente com o estilo que tanto a influenciou e inspirou na música. A cantora lança no próximo dia 1.° de junho o disco O Tom da Takai. O álbum traz 13 composições de Tom Jobim (1927-1994) regravadas na voz da líder do Pato Fu, banda mineira formada em 1992. O repertório, no entanto, é diferenciado.

O novo trabalho, que reúne músicas escritas no início da carreira de Jobim, foge dos hits e mostra a fase mais crua do maestro e compositor. Olha Pro Céu, Aula de Matemática, Outra Vez, Ai Quem Me Dera e Brigas Nunca Mais, por exemplo, surgem como expoentes de uma bossa nova leve e jovial cantada por Takai. "Eu tinha uma memória afetiva forte das músicas que gravamos. Algumas, por sinal, eu já havia ouvido, mas não lembrava o nome", conta ainda a cantora.

Gravado no estúdio Tambor, no Rio, O Tom da Takai foi produzido por dois nomes de peso da bossa nova: Roberto Menescal e Marcos Valle. Todos os arranjos, assim como a produção das faixas, foram feitos por eles. Fernanda Takai conheceu a dupla de ouro no ano passado durante uma série de shows que rodou o Brasil para celebrar os 80 anos do próprio Menescal. "Fizemos ao todo seis apresentações pelo País. A afinidade foi imensa e logo de cara nos demos muito bem. Tanto o Menescal quanto o Marcos Valle são senhores com alma de criança. Eles me mostraram que é possível ter uma carreira longa e vitoriosa sem perder a criatividade", lembra também Takai.

Caminho certo. Aos 46 anos, Takai se consolida como cantora da MPB. Em 2007, quando lançou seu primeiro disco solo, Onde Brilhem os Olhos Seus, ela surpreendeu a todos ao interpretar as músicas de Nara Leão (1942-1989). Criativa, moderna e dona de uma voz delicada, mostrou requisitos de sobra para fazer um tributo à "musa da bossa nova".

Com direção artística de Nelson Motta, o álbum vendeu mais de 50 mil cópias e recebeu o prêmio de 2007 de Melhor Disco de Música Popular Brasileira da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA). "A elegância da bossa me acompanha há muito tempo. Algumas canções do Pato Fu já tinham essa pegada mais leve de sussurrar ao pé do ouvido. Nunca vou deixar de ser uma cantora pop. "A vontade que tenho como intérprete é justamente a de atrair um público novo. Quero que mais gente ame a bossa nova, nosso gênero musical mais exportado. Isso aconteceu com a Nara Leão e tem tudo para acontecer de novo com o Tom Jobim", complementa.

