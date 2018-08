Fernanda Abreu estréia nova turnê em SP Sem abrir mão de hits como Garota Sangue Bom, Veneno da Lata e Você pra Mim, a cantora e compositora carioca Fernanda Abreu estréia nesta sexta, em única apresentação no Tom Brasil em São Paulo, sua mais nova turnê,Na Paz. A direção-geral do show foi assinada pela própria cantora. "Sempre faço isso e acabo não tendo muito tempo para meu lado cantora. Juro que da próxima vez, vou chamar alguém para a direção", disse. Ela e o marido, Luiz Stein, assinam a concepção do cenário, que, nesta turnê vai dialogar com os blocos de música. O show será simples, sem troca de roupas, e sem coreografias ensaiadas. "Talvez eu faça uma sessão de funk carioca, mas vai depender do público na hora." Fernanda Abreu. 14 anos. Tom Brasil - Nações Unidas (2.400 lugares), Rua Bragança Paulista, 1.281, tel. 2163-2000. Sexta, às 22 horas. R$ 30 a R$ 70. Estac. c/ manobr.: R$ 15