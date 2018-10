Fernanda Abreu é a convidada da semana do 'Estadão + Música'

A cantora e compositora Fernanda Abreu é a convidada do Estadão + Música desta quarta, 17, às 15h, no Facebook do Caderno 2, o CulturaEstadao. Além de cantar alguns de seus sucessos, ela fala sobre sua trajetória, o disco mais recente, Amor Geral, e sobre a Festa Amor Geral, que ela traz pela primeira vez a São Paulo, no próximo sábado, 20, às 23h30, no Audio.

A Festa Amor Geral promove o encontro de diferentes artes, misturando talentos da sua geração e da efervescente cena contemporânea. DJ Afrika Bambaata, o cantor Jaloo, o trio queer Não Recomendados, o rapper Happin Hood, a performer Silvia Machete, a dançarina urbana Pam de Brito, e a dupla Sheik e Negueba, do Bonde do Passinho, são seus convidados da noite.

O Audio fica Av. Francisco Matarazzo, 694, na Água Branca, tel: 3862-8279. Ingressos: R$ 40 (pista) a R$ 100 (mezanino).