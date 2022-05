'Fazer parte da Virada é sempre uma honra', diz Gloria Groove; veja outras atrações

Orgulhosa de suas origens na Zona Leste de São Paulo, a drag queen e cantora pop Gloria Groove volta a se apresentar na Virada Cultural justamente nesta região da cidade, no Palco Itaquera, neste sábado, 28. Nada mais propício para alguém que está divulgando um recém-lançado álbum intitulado Lady Leste.

“Voltar agora (à Virada) tem um gosto especial de retorno aos palcos e do reencontro com o público, ainda mais nessa edição onde poderei trazer meu show pra dentro da minha ZL em plena repercussão de Lady Leste, nome do meu álbum que traz a minha origem no nome”, diz Gloria Groove. “Espero que seja uma noite inesquecível de muita cultura e diversão pra todo mundo que vai colar na Praça Brasil.”

A cantora, que participou das edições de 2018, no palco da Praça da República, e de 2020, em um show transmitido ao vivo do Teatro Municipal no auge da pandemia de covid-19, diz estar ansiosa por voltar à Virada. “Estamos todos ansiosos por esse show! Fazer parte da Virada Cultural é sempre uma honra”, afirma. “É um rolê pra ir com os amigos e também com a família.”

Gloria Groove sobe ao palco às 21h. Antes dela, se apresentam a cantora Lauana Prado, às 17h, e o cantor Rael, às 19h. No domingo, 29, é a vez da cantora Pocah, às 13h, seguida pelo sambista Ferrugem, às 15h. Quem encerra as apresentações é o rapper Djonga, às 17h.

Palco Itaquera. Praça Brasil. Av. Nagib Farah Maluf, s/nº (Conjunto Habitacional José Bonifácio)