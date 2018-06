Fãs comemoram entrada do NSYNC na Calçada da Fama de Hollywood

Milhares de fãs se reuniram nesta segunda-feira, 30, na Calçada da Fama de Hollywood para prestigiar a 'boy band' dos anos 90 NSYNC, que lançou Justin Timberlake ao estrelato.

Ao famoso galã se juntaram seus companheiros de banda Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick para receber a estrela na emblemática calçada.

"Para todos vocês que vieram de todas as partes para estar aqui compartilhar este momento com a gente, muito obrigado. Isso realmente significa um mundo para todos nós", gritou Timberlake para a multidão.

NSYNC vendeu mais de 70 milhões de discos - 30 milhões deles nos Estados Unidos - e uma dezena de singles estiveram entre os 40 mais vendidos na época.

O primeiro single da banda, I Want You Back (1996), bateu recordes de permanência na lista dos 10 mais vendidos, enquanto que o álbum de estreia, que tem o mesmo nome e foi lançado em 1997, vendeu mais de 10 milhões de cópias.

Os dois discos seguintes, No Strings Attached e Celebrity, estiveram entre os maiores sucessos de 2000 e 2001, respectivamente, assim como os single Bye Bye Bye, Girlfriend e It's Gonna Be Me.