Marília Mendonça: Amigos e fãs lamentam a morte da cantora

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentam a morte da cantora Marília Mendonça na tarde desta sexta-feira, 5, após a queda de um avião que a levava para um show em Minas Gerais.

O youtuber Felipe Neto usou o Twitter para homenagear a cantora. "Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras".

A atriz Tata Werneck também usou sua conta no Twitter para lamentar a morte de Marília. "Que tristeza senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza", publicou.

O apresentador Danilo Gentili publicou que está muito triste com a perda, usando uma imagem da cantora em seu programa.

O perfil da Chapecoense também publicou mensagem. "Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem", escreveram no Twitter. "Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês."

No Instagram, a cantora Daniela Mercury também lamentou. "Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo, pela família toda, pela família de fãs, pelos outros que morreram nesse trágico acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho."

Dani Calabresa disse, também no Twitter, que trata-se de uma tragédia.