Família de Selena anuncia um novo disco quase 30 anos depois de sua morte

Quase três décadas após a morte da cantora Selena, um novo álbum com gravações da estrela da música tejano, vencedora do Grammy, deve ser lançado, anunciou sua família.

Em uma entrevista por vídeo ao Latin Groove News na semana passada, Abraham Quintanilla Jr., pai da cantora, descreveu o próximo álbum, que deve estar disponível no próximo mês, como um esforço da família. Ele contará com 13 músicas, com novos arranjos de seu irmão A.B. e arte de sua irmã, Suzette, disse Quintanilla.

Três das músicas são novas versões de faixas lançadas anteriormente, e pelo menos uma música contará com a voz de soprano otimista de Selena, gravada quando ela tinha 13 anos e modificada digitalmente, disse Quintanilla.

“O que é único nisso é que, além de a música ter arranjos completamente novos, meu filho trabalhou na voz de Selena com computadores e, se você ouvir, ela soa nesta gravação como soava antes de morrer”, disse Quintanilla. “Parece incrível.”

Em uma entrevista concedida no ano passado à Rádio Tino Cochino, A.B. disse que remixou todos os vinis de Selena e “dessintonizou sua voz”, tornando-a mais profunda e próxima de como ela soava aos 20 anos.

Outros detalhes sobre o disco, incluindo quanto dele apresenta a voz de Selena, não foram revelados. Um porta-voz do Warner Music Group, que Quintanilla disse estar lançando o álbum, não respondeu aos vários pedidos de comentários.

Joe Bennett, musicólogo forense e professor da Berklee College of Music, disse que envelhecer digitalmente uma voz é um processo simples que poderia exigir apenas uma gravação isolada do cantor e o software digital apropriado.

Nascida Selena Quintanilla-Pérez em Lake Jackson, Texas, em 16 de abril de 1971, a cantora mexicano-americana tornou-se uma das principais estrelas da música tejano - uma mistura de corrido, mariachi e polca - com sucessos como Bidi Bidi Bom Bom, Como La Flor e Amor Proibido. Durante sua curta carreira, ela dominou os rankings de música latina da Billboard.

Selena foi morta a tiros em 1995

Antes de ser morta a tiros em 31 de março de 1995, aos 23 anos, pelo presidente de seu fã-clube, Selena estava buscando um sucesso mais mainstream gravando um álbum crossover.

Desde sua morte, a popularidade de Selena cresceu. Os fãs continuam a celebrar sua música e imitar seu estilo, com batom vermelho e franja fina e enrolada. Jennifer Lopez a retratou em um filme de 1997, e um programa da Netflix sobre a ascensão de Selena à fama, intitulado Selena: The Series, foi lançado no ano passado.

Sua família cultivou o fascínio do público pela cantora, desde a colaboração no programa da Netflix até o lançamento de uma música inacabada dela em 2015. Quintanilla disse ao Latin Groove News que logo após a morte de sua filha, ele se comprometeu a manter sua memória viva por meio de sua música.

“Acho que conseguimos”, disse ele. “O público ainda se lembra de Selena. Eles não a deixaram ir, então estão esperando um projeto como esse sair e eu sei que será bem recebido pelo público.”