Fã organiza exibição das Spice Girls em Londres com centenas de itens

De sapatos plataforma coloridos a peças de roupa de cama estampadas com os rostos de Victoria Beckham (Posh), Melanie Brown (Scary), Melanie Chisholm (Sporty), Emma Bunton (Baby) e Geri Halliwell (Ginger), uma coleção de souvenirs das Spice Girls será exibida em uma mostra em Londres nesta semana dedicada à famosa girl band.

Alan Smith-Allison, um fã do grupo, reuniu centenas de roupas de shows e itens que coleciona desde os anos 1990 e os exibiu juntamente com outros emprestados na SPICEUP, que estreia no sábado, 28.

++ Spice Girls estão se reunindo novamente, diz Mel B

Estarão em exposição tops com o slogan "Girl Power", trajes de Melanie Brown com estampa animal e os sapatos plataforma de Geri Horner (à época Halliwell) decorados com a bandeira inglesa, além de caixas de biscoito, bonecas e pacotes de salgadinhos inspirados nas Spice Girls.

"É tudo tão emblemático, colorido, brilhante, glamoroso e importante na cultura musical que me aborrece que esteja tudo guardado em caixas de armazenamento em uma sala escura", disse Smith-Allison à Reuters. "Isso precisa ser exibido para os fãs virem e curtirem, e há milhões e milhões de fãs das Spice Girls em todo o mundo que adorariam ver tudo isso."