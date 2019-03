Fã de Sandy & Junior? Veja dez momentos marcantes na carreira da dupla

A dupla Sandy & Junior, que encerrou a carreira em 2007 após anos de sucesso, animou seus fãs com a divulgação de uma turnê de shows em comemoração aos 30 anos da primeira apresentação. O Estado separou os alguns momentos marcantes na trajetória dos irmãos, que são filhos do também cantor Xororó, da famosa dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

1. Início da carreira (1989)

A dupla foi revelada no palco do Som Brasil, programa da TV Globo apresentado por Lima Duarte. Sandy, então com 6 anos, e Junior, com 5, cantaram a célebre Maria Chiquinha. Hoje, a música é tida como machista, já que seus últimos versos sugerem um feminicídio. A apresentação projetou os dois para uma carreira de sucesso, que, apesar da resistência dos pais, optaram pela carreira artística.

2. Lançamento do primeiro álbum (1991)

Aniversário do Tatu foi a estreia de Sandy & Junior no mundo dos discos. Produzido pelo pai da dupla, o também cantor Xororó, e lançado no programa Domingão do Faustão, da TV Globo, o álbum ganhou um disco de ouro por vender mais de 230 mil cópias.

3. Participação no filme O Noviço Rebelde (1997)

O filme escrito e estrelado por Renato Aragão contou com as participações de Sandy, no papel de Márcia, e de Junior, cujo personagem tinha seu nome.

4. Programa Sandy & Junior Show (1997)

Na tela da extinta Rede Manchete, os irmãos apresentaram o programa de auditório Sandy & Junior Show, voltado para crianças e adolescentes. Um mix de reportagens, entrevistas e brincadeiras dava o tom da produção, que acabou ficando no ar por poucos meses.

5. O seriado Sandy & Junior (1999)

Com quatro temporadas na TV Globo, o seriado dominical, protagonizado pela dupla, trazia histórias fictícias do cotidiano de Sandy, Junior e seus amigos de colégio, com discussões sobre adolescência e seus conflitos.

6. O álbum As Quatro Estações (1999)

Com os sucessos As Quatro Estações, Olha o que o Amor Me Faz, Imortal e Vamo pulá, o oitavo disco dos irmãos ultrapassou 2,5 milhões de cópias vendidas, o que garantiu premiação de disco de diamante duplo.

7. Participação em novela (2001)

Os cantores participaram da novela das seis Estrelas-Guia, da TV Globo. Sandy interpretava Cristal, enquanto Junior fazia o papel de Zeca. A trama teve excelentes índices de audiência.

8. Show no Maracanã (2002)

Sandy & Junior foi a primeira dupla da história a fazer um show solo no estádio de futebol mais famoso do País, o Maracanã. A apresentação, feita para um público de aproximadamente 70 mil pessoas, resultou no álbum Ao Vivo no Maracanã, que também ganhou um disco de platina.

9. Lançamento do filme Aquaria (2003)

Com cerca de um milhão de espectadores e um alto investimento - cerca de 10 milhões de reais -, o longa, protagonizado por Sandy e por Junior, trazia um enredo em que a Terra estaria devastada com a falta de água.

10. O fim da dupla (2007)

Sandy e Junior anunciaram o fim da parceria de 17 anos com o disco Acústico MTV, com sucessos da carreira como A Lenda e Desperdiçou. A partir daí, os dois seguiram carreiras solo.

Discografia completa de Sandy & Junior

"Aniversário do Tatu" (1991)

"Sábado à Noite" (1992)

"Tô Ligado em Você" (1993)

"Pra Dançar com Você" (1994)

"Você é D+" (1995)

"Dig-Dig-Joy" (1996)

"Sonho Azul" (1997)

"Era Uma Vez" (1998)

"As Quatro Estações" (1999)

"Todas As Estações - Remixes" (2000)

"As Quatro Estações - O Show" (2000)

"Sandy e Junior" (2001)

"Internacional" (2002)

"Ao Vivo no Maracanã" (2002)

"Identidade" (2003)

"Sandy e Junior" (2006)

"Acústico MTV" (2007)